Mario Sconcerti, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, durante la trasmissione Punto Nuovo Sport Show.

“Il Napoli è completo, può lottare per lo scudetto. Anguissa è superiore rispetto a Bakayoko. Inoltre, il Napoli a differenza delle altre squadre, non ha venduto nessuno dei suoi migliori giocatori. Insigne? Non penso che il calciatore voglia lasciare il Napoli. Se manca la firma è perché le parti in causa vogliono far prevalere la propria posizione”.