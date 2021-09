Nicolo Schirà, esperto di calciomercato, ha dato una notizia molto importante in ambito Salernitana. Infatti i granata hanno cominciato malissimo la serie A con 11 gol subiti in 3 partite, due 4-0 di fila, e 0 punti e con la società che sta già pensando ad esonerare Castori. Secondo l’esperto di calciomercato in pole ci sarebbero Maran, Nicola e Liverani. Castori avrà le ultime due chance con Atalanta e Hellas Verona, se arriveranno altre due sconfitte l’esonero sarà inevitabile. Di seguito il tweet:

Fabrizio #Castori si gioca la panchina della #Salernitana nelle prossime due sfide casalinghe contro Atalanta e Verona: in caso di ulteriori flop occhio a Fabio #Liverani, Davide #Nicola e Rolando #Maran. #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) September 13, 2021