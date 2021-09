CorrMezz – L’Europa League fornirà occasioni per le seconde linee

L’Europa League consentirà a Luciano Spalletti di far ruotare la rosa in lungo e in largo.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere del Mezzogiorno, i tanti impegni previsti per settembre ed ottobre garantiranno l’impiego di quasi tutta la panchina. Già a partire dall’esordio in coppa e dalle prossime sfide, vedremo sicuramente con molta più frequenza sia Petagna che Ounas dal primo minuto: il primo è rimasto dopo il goal vittoria a Genoa ed ha voglia di fare bene, il secondo è letteralmente esploso dopo le ottime impressioni nei due ritiri precampionato.

Resta anche da definire la posizione di Elmas, il cui contributo nel ruolo di trequartista contro la Juventus non è stato brillante volendo usare un eufemismo. Il suo ruolo più appropriato sembrerebbe essere quello di mezz’ala in un 4-3-3 che Spalletti non sembra voler accantonare in partenza: con questo schema di gioco potrebbe trovare, anche lui, più spazio in Europa League e anche in campionato; spetterà a Spalletti fare le dovute valutazioni.