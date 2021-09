CorrSport – Con il Leicester spazio per tre innesti dalla panchina

Spalletti sta già pensando alla formazione per battere il Leicester in coppa giovedì.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, potrebbero essere tre in cambi rispetto agli undici che hanno messo piede in campo dal primo minuto contro la Juventus: si pensa a Malcuit, Rrahmani e Ounas. Il francese è subentrato nel finale per un Mario Rui stremato, il kosovaro non ha ancora esordito in campionato e l’algerino sta brillando in questo inizio stagione. Tre cambi leciti e necessari per prepararsi alla sfida di Udinese del lunedì sera contro una squadra, quella di Gotti, che è partita veramente forte in campionato con 7 punti in 3 partite.

Tra mercoledì e giovedì saranno sciolti gli ultimi dubbi di formazione in attesa delle decisioni della Uefa su Ospina, Osimhen, Anguissa e Koulibaly.