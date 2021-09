CorrMezz – Si prepara Idasiak per la porta in caso di assenza di Ospina

Il match di Europa League si avvicina e il Napoli continua a parlare con la UEFA.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere del Mezzogiorno prospetta l’utilizzo del primavera Idasiak in caso di “forfait” di Ospina: se le negoziazioni non dovessero andare a buon fine, toccherebbe a lui e non a Marfella difendere i pali azzurri in terra inglese. Per ora è tutto in stand-by e bisognerà capire come si evolverà la situazione tra oggi e mercoledì per fare pronostici sulla formazione che dovrà affrontare il Leicester.

Il Napoli è tranquillo ed ha anche il tempo dalla sua parte per ribaltare le condizioni attuali.