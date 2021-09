Marco Rossi, allenatore Ungheria, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli parlando della sfida tra Napoli-Juventus e sugli impegni per le nazionali.

Ecco quanto affermato: “Tre impegni a settimana per una Nazionale come la nostra di soli 15 giocatori sono troppi. Discorso diverso per le altre come Italia o Inghiterra. Napoli-Juve? Per gli azzurri vincere sarebbe una bella iniezione di fiducia e per i bianconeri strano. Sono tifoso del Napoli, vivo a Pozzuoli, spero che sia Koulibaly a decidere la sfida”.