Fedele: “Mercato? L’errore principe è stato quello di spendere tanti soldi a gennaio per giocatori che non fanno la differenza”

Su Radio Marte, Enrico Fedele ha toccato anche il cocente tasto del mercato, esprimendo un proprio pensiero sulle dinamiche dell’argomento in questione: “

Il mercato del Napoli si è fondato molto in questi anni sulla plusvalenza e le qualificazioni Champions. L’errore principe è stato quello di spendere tanti soldi a gennaio per giocatori che non fanno la differenza come Lobotka, Demme e Rrahmani. Fabian Ruiz? Io parlo di cammellone per la postura. Lui sa giocare a pallone ma dev’essere gestito in una certa zona di campo. Ha buone qualità ma non è il nuovo Redondo. Deve giocare senza marcature e dal centrocampo in su. Marfella lo hanno crocifisso, ma ha colpa solo sul primo gol del Benevento. Il Napoli forse è stato un po’ leggero a disfarsi subito di Contini ma non poteva immaginare cosa sarebbe successo. Mirante? Comprarlo per metterlo e toglierlo per due mesi è inutile, meglio inserire Marfella o Idasiak per la lista europea“.