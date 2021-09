Secondo quanto riportato da “Tuttosport”, Piotr Zielinski, tornerà in giornata a Castel Volturno per potersi allenare con il club. Sarà però visitato dal dottor Canonico che aggiornerà il mister per la sfida con la Juventus. Filtra, però, ottimismo: molto probabilmente potrà entrare in corso d’opera.