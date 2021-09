Ospina: “So di dovermi fare trovare pronto, mi alleno per esserlo”

David Ospina, portiere del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni dal ritiro della Colombia parlando dell’impiego di Meret da titolare fisso nelle prime due giornate di campionato.

Ecco quanto affermato: “Negli ultimi tempi si è verificata questa situazione. L’aspetto che mi fa restare al massimo della condizione fisica, è il fatto di potermi allenare intensamente quando non sono titolare. Questo aspetto è importante, in modo tale da farmi trovare sempre pronto qualora dovessi giocare. Quindi so di dover essere sempre pronto, sempre al top della condizione”. Lo riporta Tuttomercatoweb.