Faouzi Ghoulam, dopo l’ennesimo infortunio, intravede nuovamente la luce in fondo al tunnel e potrebbe mettersi nuovamente in gioco per lasciare il passato alle spalle. Secondo Tuttosport, il terzino algerino è miglioramento e potrebbe presto tornare a disposizione di Luciano Spalletti. Il calciatore il 26 settembre, in occasione di Napoli–Cagliari, potrebbe tornare nuovamente tra i convocati.