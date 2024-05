Simeone ha chiesto la cessione al Napoli. La verità sull’interesse della Lazio

La relazione tra Giovanni Simeone e il Napoli sembra avviarsi verso la fine. Il giocatore argentino, secondo quanto riportato oggi da La Gazzetta dello Sport, è destinato a lasciare la città partenopea dopo la conclusione di questa deludente stagione che ha offuscato la precedente, ovvero quella indimenticabile del trionfo scudetto. Sembra che sia stato lo stesso attaccante a chiedere alla dirigenza azzurra di essere trasferito per poter trovare più spazio in un’altra squadra.

E sulle sue tracce ci sarebbe da tempo la Lazio dove è approdato Igor Tudor, tecnico che in passato, alla guida dell’Hellas Verona, è riuscito ad esaltare le sue caratteristiche ed il fiuto del gol. Aurelio De Laurentiis e Claudio Lotito potrebbero imbastire anche un eventuale scambio con Ciro Immobile che potrebbe avvicinarsi verso casa. L’attaccante di Torre Annunziata, infatti, non ha mai nascosto il desiderio di vestire la maglia del Napoli. Difficile, ma non impossibile.