Massimo Mauro, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tuttosport in occasione del big match tra Napoli e Juventus.

Ecco quanto affermato: “Tocca a Spalletti ed Allegri fare miracoli, altrimenti sarà dura lottare contro le milanesi. La Juventus, nel corso degli anni, ha sviluppato l’abitudine di come ambire al successo. Per quanto concerne il Napoli, screditare il calcio non aiuta a vincere e parlo di ADL. Prima dice che non conta vincere poi crea l’alibi ai calciatori parlando di scudetto scippato. Non è il modo adatto per responsabilizzare il gruppo e renderlo vincente”.