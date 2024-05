Conte-Napoli, situazione in stand by. Le ultime anche su Pioli, Gasperini e Italiano

Chi diventerà il futuro allenatore del Napoli? Si è parlato a lungo di Antonio Conte, ma gli ultimi rumors indicano un raffreddamento delle trattative. Secondo Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato di Sky Sport, sul suo sito ufficiale: “Al momento, Antonio Conte è in attesa. Ha comunque manifestato interesse al club di De Laurentiis e ha richiesto un contratto triennale da circa 9 milioni all’anno”. Restano in lizza Stefano Pioli, Gian Piero Gasperini e Vincenzo Italiano. Italiano, attuale allenatore della Fiorentina, che era stato vicino al Torino (Juric è in scadenza e non rinnoverà), ha deciso di mettere in pausa i contatti con la società granata. Preferisce aspettare una possibile offerta dal Napoli o dal Bologna, considerando i numerosi cambiamenti di questa estate.