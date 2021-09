CdS – Ricorso Osimhen: la strategia di Grassani per vincere

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, si sofferma sull’udienza avvenuta ieri pomeriggio in merito al ricorso di Victor Osimhen.

L’avv. del Napoli, Mattia Grassani, è riuscito ad ottenere la riduzione della squalifica per l’attaccante nigeriano. La Corte d’Appello, infatti, ha accolto la richiesta della società partenopea, eliminando la doppia giornata d’esclusione, ma aumentando l’ammenda dai 5.000 ai 15.000 euro.

La strategia. Secondo quanto riportato dal quotidiano, pare che il legale difensore del club azzurro abbia giocato le sue carte mostrando alcuni precedenti dalle dinamiche simili, punite, però, con sanzioni più lievi rispetto a quella prevista per il numero 9 del Napoli. Parliamo di tre avvenimenti in particolare: uno che riguardava Pagliuca, l’altro che coinvolgeva Immobile e, infine, un terzo su Vidal.

Il paragone tra i diversi episodi è stato, dunque, l’arma vincente per avere successo nel ricorso. Con la riduzione ad una solo turno di squalifica, Osimhen potrà tornare in campo già questo sabato, per il big match contro la Juventus (ore 18:00, stadio Maradona).