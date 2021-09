Come riporta la Gazzetta dello Sport quest’oggi, per Max Allegri la strada che porta al big match al Maradona tra Napoli e Juventus si fa in salita per il tecnico bianconero: ieri intorno alle 19 è arrivata la notizia riguardante il ricordo vinto da parte degli azzurri per Osimhen, il nigeriano ci sarà e scenderà in campo. La Corte d’Appello della Figc ha ridotto da due a una giornata la squalifica di Victor Osimhen per la manata a Heymans in Napoli-Venezia del 22 agosto.

Considerato che il nigeriano ha saltato la trasferta di Genova alla seconda, la conseguenza è una: sabato il Napoli avrà il suo centravanti, che ieri ha segnato per la Nigeria contro Capo Verde e in queste ore tornerà in Italia.

La Juve inoltre avrà un’altra gatta da pelare, ovvero il rientro di tutti i nazionali, specialmente i sud-americani: venerdì in giornata, buoni ultimi, rientreranno Dybala, Cuadrado, Alex Sandro, Danilo e Bentancur. Qui ovviamente c’è la situazione più delicata. I sudamericani torneranno venerdì in giornata e saranno in Italia all’ ora di cena, quando la Juventus sarà a Napoli per la classica serata di vigilia. Difatti sia Napoli che Juve nello specifico stanno organizzando un charter privato per Ospina e Cuadrado dalla Colombia.