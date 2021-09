De Maggio: “Si devono risolvere i problemi per entrare allo stadio. Tifosi devono entrare in tempo”

Ieri prima di Napoli Benevento, si sono registrate ai tornelli code kilometriche fuori allo Stadio Diego Armando Maradona che hanno impedito ai tifosi di guardare la partita dall’inizio.

Valter De Maggio si è espresso sull’argomento a Radio Kiss Kiss Napoli.

Le sue parole:

“Bisogna organizzarsi e risolvere la situazione. Va bene col Venezia, va bene col Benevento, ma sabato c’è la Juventus e non un’amichevole. Bisogna organizzarsi, chi si occupa dell’organizzazione non può far entrare la gente dopo 2 ore!”.