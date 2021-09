Dalla Spagna – Il Milan rischia di perdere Kessie: un club inglese forte sul calciatore

Il Milan non è riuscito ancora a risolvere il problema rinnovo di Franck Kessie, colonna portante del centrocampo rossonero.

In scadenza a Giungo 2022, l’ivoriano non sembra aver intenzione di rinnovare con i ‘Diavoli’ ed alcuni top club europei stanno iniziando a muoversi.

Secondo quanto riportato dal giornale spagnolo “Fichajes.net” il Tottenham sarebbe pronto ad offrire un contratto monstre per convincere il calciatore.

Situazione che dovrebbe far riflettere anche il Napoli per la questione Insigne, che potrebbe avere un epilogo simile.