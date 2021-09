Per il Napoli, ancora una volta, la sosta della Nazionali diventa una “sciagura” per i propri tesserati: dal crociato di Milik all’infortunio alla spalla di Osimhen, ci sono stati diversi casi di infortuni di giocatori azzurri mentre si allenavano o giocavano con le rispettive selezioni.

Adesso, nel capoluogo partenopeo, è partito il toto-portieri: infatti, Meret si è fatto male contro il Genoa alle vertebre lombari e rischia di restare fuori fino ad ottobre, e anche Ospina ha subito una botta con la Colombia. Al momento, entrambi i portieri sono a rischio e potrebbe giocare il giovane Marfella.

A questo proposito, Tuttosport analizza la situazione: su Ospina ci sono sensazioni positive, ma resta il nodo sia del ritorno a poche ore dalla partita sia della possibilità di poter viaggiare in Inghilterra per giocare contro il Leicester. Per questo motivo, la società partenopea sta valutando di tesserare un nuovo portiere svincolato.

Il profilo individuato è Antonio Mirante, ex portiere di Bologna e Roma, che si sta allenando per ora in Campania e attende, speranzoso, una chiamata dalla squadra del suo cuore.