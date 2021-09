Dopo le critiche dei tifosi sul calciomercato della Salernitana, il club granata punta al colpo ad effetto per raggiungere la salvezza. Stando a quanto riportato da Sky Sport, ci sarebbe da battere la concorrenza del Verona per portare lo svincolato Frank Ribery in Campania. Bisognerà convincerlo sia dal punto di vista economico che per ambizioni del progetto dopo la promozione in Serie A.