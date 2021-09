Radio KKN – Napoli-Juventus, caos biglietti: i dettagli

Sospesa la vendita dei biglietti per la terza giornata di campionato tra Napoli-Juventus, in data 11 settembre alle ore 18:00. Stando a quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, l’osservatorio ha ordinato la sospensione della vendita. Al momento si sta valutando la decisione della possibile presenza o meno degli ospiti. Inoltre è stato obiettato che non vi è alcun motivo per non vedere i biglietti quantomeno ai vecchi abbonati, che hanno in possesso la tessera del tifoso. Nel frattempo è stata sospesa la vendita, dunque, al momento non sarà possibile acquistare biglietti.