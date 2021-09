Brambati: “La probabile assenza di Ospina contro la Juve è colpa di una scarsa organizzazione dei calendari”

Massimo Brambati ai microfoni di TMW Radio ha rilasciato alcune dichiarazioni. L’ex calciatore ha commentato la possibile assenza di Ospina contro la Juventus, tornato in Colombia per prendere parte al ritiro con la Nazionale.

Questo quanto dichiarato: “Nel 2021 non dovrebbero succedere queste cose. Ancora una volta mi stupisco di come, a livello così alto, si possano avere questi problemi. E’ una questione molto seria da affrontare. Una squadra paga i propri giocatori e poi non li può utilizzare nel pieno di un campionato. Si sarebbe dovuto pensare meglio ai calendari, che vengono fatti forse da chi non ha mai giocato. Servirebbe un occhio più attento a certe situazioni“.