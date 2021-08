La Repubblica – Manolas vuole ritornare in Grecia: la situazione

L’edizione odierna della Repubblica dedica ampio spazio alla volontà di Kostas Manolas di ritornare in patria all’Olympiakos. Infatti, come riportato dal quotidiano, il difensore attualmente in forza al Napoli vuole ritornare nel suo paese d’origine con i greci che però non hanno ancora trovato un accordo con De Laurentiis. Nelle ultime ore sta prendendo voce l’ipotesi di uno scambio con Camara, obiettivo di mercato del Napoli, che arriverebbe alla corte di Spalletti al posto del difensore ex Roma.