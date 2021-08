Secondo quanto riportato da “Tuttosport”, Kostas Manolas, sarebbe disposto a tornare in patria a causa di un motivo personale molto importante. Il centrale ex Roma ha espresso il desiderio di ritornare già in patria all’età di 30 anni per poter stare di più con la propria famiglia e le proprie figlie seppur difficilmente la prossima stagione vestirà la maglia dell’Olympiakos.