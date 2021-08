CdS – Ounas verso la cessione: la reazione di Spalletti

La trattativa con il Marsiglia per Ounas è in stato avanzato nonostante Luciano Spalletti sia del tutto contrario. Stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il tecnico di Certaldo preferirebbe la permanenza dell’algerino.

Ecco quanto affermato: “Nonostante Spalletti non vede di buon occhio l’operazione Marsiglia-Ounas, si lavora per trovare la soluzione sulla formula. L’offerta iniziale è il prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 13 milioni. Per la dirigenza partenopea bisogna rivedere la formula dell’operazione e si lavora per il prestito oneroso”.