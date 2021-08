Ceccarini: “Il Napoli può competere per lo scudetto. Nuovi acquisti? Vi dico la mia”

Nicolò Ceccarini, giornalista è intervenuto ai microfoni di Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live“.

Al centro della discussione le vicende di mercato del Napoli, ecco quanto dichiarato: “Si sapeva fin dall’inizio che sarebbe stato un mercato che aveva bisogno di uscite per avere entrate, ma non essendoandati via Koulibaly, Fabian Ruiz o Insigne non è arrivato nulla. Il mercato del Napoli era prevedibile, non fare mercato non significa che la squadra non sia forte. Se fosse arrivato Emerson Palmieri il Napoli sarebbe stato da Scudetto ma è forte anche ora.

Spalletti è motivatissimo ed è lui il vero valore aggiunto. Poi so che Giuntoli sta lavorando a più non posso per prendere un centrocampista last minute, che secondo me arriverà.

Amrabat? Al Napoli piace molto. Il problema è che la Fiorentina vuole un prestito con obbligo, la trattativa è ferma ma il Napoli non è solo su di lui, si guarda anche a Youssouf. E’ molto più difficile che possa arrivare un esterno a sinistra, a meno che non si presenti una clamorosa occasione“.