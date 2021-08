Sportitalia – Accordo quasi definito per Thorsby all’Atalanta

Morten Thorsby potrebbe diventare a breve un calciatore dell’Atalanta.

Come ribadito durante l’edizione del telegiornale sportivo di Sportitalia, infatti, il club di Bergamo è in attesa di definire gli ultimi passaggi con la Sampdoria per l’arrivo del centrocampista. Negli ultimi mesi il norvegese è stato accostato anche al Napoli, ma dopo le ultime notizie la pista sembra essere sfumata definitivamente.

Continua dunque il casting per il centrocampo azzurro, che al momento è privo di due uomini rispetto alla scorsa stagione. Dopo Thorsby è probabile che il Napoli provi a giocarsi tutte le sue carte per Amrabat della Fiorentina.