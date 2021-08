Sky – Il Napoli è l’unico club su Amrabat: la situazione attuale

Amrabat è un nome caldissimo in orbita Napoli.

Come riportato da Sky e dal giornalista Luca Marchetti, l’affare tra l’Atalanta e il centrocampista della Fiorentina non è andato in porto dopo l’offerta di prestito degli orobici pari ad un milioni e mezzo. Il Napoli potrebbe offrire anche di meno al club toscano: come specificato sopra, infatti, il club partenopeo sarebbe rimasto l’unico ad essere realmente interessato all’ex Verona.

Si sta dunque delineando una situazione favorevole per l’acquisto in previsto di Amrabat, già corteggiato prima dell’approdo a Firenze nelle precedenti sessioni di mercato.