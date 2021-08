TMW – Il Torino si inserisce nella corsa a Shkodran Mustafi

Anche il Torino sarebbe finito sulle orme di Mustafi.

Come riportato dal sito di TuttomercatoWeb, il difensore centrale tedesco è attualmente svincolato e la sua esperienza farebbe gola a molte squadre che hanno necessità di rinforzi. Tiene ancora banco in casa Napoli la questione Manolas, che vorrebbe tornare a casa in Grecia e sembrerebbe spingere per la cessione: ADL ha fissato un prezzo pari a 15 milioni di euro per iniziare a trattare la cessione dell’ex Roma.

Tra i nomi per sostituire Manolas, difatti, vi è Mustafi(che tanto bene fece anche in Italia alla Sampdoria). Sarà una sfida aperta per stabilire il futuro dell’atleta.