Luperto si presenta: “Voglio ripagare la fiducia del club”

Sebastiano Luperto è pronto a vestire per la seconda volta la maglia dell’Empoli.

Durante la conferenza stampa di presentazione, infatti, il difensore si è dimostrato entusiasta di ritornare nel club con il quale aveva ottenuto la promozione in Serie A qualche stagione fa. “Voglio ripagare la fiducia del club, non ho mai avuto dubbi sulla scelta di ritornare qui”.

Dopo l’esperienza a Crotone, è arrivato dunque il momento di rimettersi in gioco per il calciatore nato nelle giovanili del Napoli. Troverà lo spazio necessario sotto la guida tecnica di Andreazzoli per dare continuità a quanto di buono si è visto negli ultimi anni.