Gazzetta – Non solo Zielinski: altri due centrocampisti lasceranno Napoli. I nomi

Secondo quanto riportato dal quotidiano La Gazzetta dello Sport, a centrocampo ci sarà una vera rivoluzione. Già Piotr Zielinski è promesso sposo dell’Inter, ma non è l’unico a lasciare il Napoli. A fine campionato, diranno addio anche Leander Dendoncker e Hamed Traorè. Questo l’approfondimento della rosea:

“Hamed Traorè e Leander Dendoncker non verranno riscattati e torneranno al Bournemouth e all’Aston Villa. Traorè si è giocato male le sue carte, mentre Dendoncker non ha fatto neanche quello: 3 presenze per appena 21 minuti in campo. Il suo arrivo resta un mistero, un po’ come i tanti (troppi) errori fatti dal Napoli nelle ultime due sessioni di mercato”.