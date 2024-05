Radio Marte – Calzona, nessuna lite con la squadra. Come sono andati i fatti

L’inviato di Radio Marte, Pasquale Tina, ha smentito le voci che parlavano di una lite tra l’allenatore Calzona e la squadra. L’inviato ha spiegato, durante la trasmissione Forza Napoli Sempre, che il mister ha semplicemente preso atto della decisione della squadra di andare a vedere la prima del film “Sarò con te”. Secondo il comunicato pubblicato dalla società nella giornata di ieri, Calzona avrebbe lasciato anzitempo l’allenamento per un’influenza. Ecco cosa ha detto il giornalista:

“E’ vero che inizialmente si era parlato di non andare alla proiezione al Metropolitan perché si temevano contestazioni nei confronti della squadra, ma dopo il pareggio con la Roma i giocatori hanno cambiato idea. I calciatori erano contenti di andare al cinema e rivedere Spalletti. Ieri mattina è stato comunicato il tutto a Calzona, che ne ha preso atto. Da comunicazione del Napoli sappiamo che l’allenatore aveva la febbre e per questo è rimasto a riposo. I calciatori sono arrivati al metropolitan alla spicciolata per dare meno nell’occhio”.