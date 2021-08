Equipe – Poca voglia di Juventus per Ronaldo: il portoghese vuole la Premier

Cristiano Ronaldo vorrebbe lasciare la Juventus.

Come si evince dal quotidiano L’Equipe, infatti, il campione portoghese avrebbe scelto la Premier come meta preferita: destinazione Manchester City. Il ritorno di Massimiliano Allegri non è stato accettato dall’attaccante, il quale proverebbe volentieri un’esperienza nel club di Guardiola per mettersi nuovamente in gioco con una nuova maglia.

Secondo le ultime notizie, inoltre, l’ex stella del Real Madrid si sarebbe già sentito con alcuni compagni di nazionale che militano nella squadra inglese. Vedremo quale sarà il futuro del fuoriclasse portoghese.