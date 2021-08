Di Marzio: “L’Atalanta prova a rifarsi sotto per Amrabat”

Pochi minuti fa Gianluca di Marzio ha parlato del ritorno di fiamma dell’Atalanta per Amrabat.

Come si può evincere dal suo sito online, il club orobico proverà a riformulare la precedente offerta di prestito per convincere la Fiorentina a cedere il giocatore e superare in questo modo la concorrenza del Napoli. Sarà un finale di mercato caldissimo, in cui si prospetta una lotta a due tra Atalanta e Napoli per strappare il sì definitivo del calciatore e del club proprietario del suo cartellino.

Vedremo, dunque, quale sarà la risposta del Napoli nelle prossime ore per rilanciare.