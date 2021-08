Giovanni Galeone, ex allenatore, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Il Napoli ha vinto in 10, non c’è storia, le squadre forte sono troppo più forti delle altre. Sabato sera ho visto Allegri, ero convinto che Ronaldo potesse giocare dall’inizio. Max ha evidentemente cambiato idea. La Juventus con l’Udinese non ha sbagliato chissà cosa: direi che ha sbagliato soltanto Szczęsny”.