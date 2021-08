CdS – Osimhen rischia una lunga squalifica, la speranza è che non si tratti di condotta violenta

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto riferimento anche all’espulsione rimendiata da Victor Osimhen. L’espulsione del nigeriano è stata alquanto fiscale. Si fa largo dall’avversario con troppa veemenza e nel liberarsi lo colpisce con una manata al volto. Per l’arbitro ciò è sembrato un colpo proibito e immediatamente ha sventolato il cartellino rosso. Con un gesto simile Osimhen potrebbe ricevere anche 3 giornate di squalifica, ma il suo non sembra essere un gesto violento perchè colpisce l’avversario a mano aperta e non con un pugno. Una giornata di stop basta e avanza