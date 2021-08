Repubblica: ”Tanti disservizi per l’ingresso allo stadio”

Secondo l’edizione odierna di La Repubblica vi sarebbero stati tanti problemi per accedere al Maradona in occasione della partita del Napoli. Secondo quanto riportato dal quotidiano dopo l’apertura dei tornelli alle 17:45 sarebbero sorti i primi disservizi. Innanzitutto bisognava rispettare la fila e molto spesso queste erano molto disordinate. Ciò ha aumentato i tempi d’attesa. Una volta superata la file bisognava prima esibire Green Pass o tampone negativo e poi ad un altro tornello bisognava controllare biglietto e documento. Poi al successivo ingresso si doveva misurare la temperatura. Quindi il problema principale è stato nel non velocizzare tutte queste procedure fondamentali per l’ingresso nello stadio