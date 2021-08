CdS – Gli ultimi giorni di mercato saranno decisivi per il futuro di Manolas

L’edizione odierna del Corriere dello Sport fa riferimento alla probabile cessione di Kostas Manolas. Secondo il quotidiano, il giocatore greco vorrebbe tornare fortemente all’Olympiacos, così come il club greco vorrebbe riabbracciare un suo vecchio fedelissimo. Il problema principale dell’operazione sta nella mancanza di un’offerta ufficiale recapitata al club azzurro. Il presidente De Laurentis non è disposto a vendere il difensore per meno di 15 milioni e gli ultimi giorni potrebbero essere quelli decisivi.