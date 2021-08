Radio KKN – Zedadka, Manolas e centrocampo: il punto della situazione

Ciro Venerato, giornalista Rai, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli facendo il punto della situazione sul calciomercato del Napoli.

Ecco quanto dichiarato: “Arrivano conferme su Zedadka, verrà ceduto allo Charleroi in prestito. Manolas? De Laurentiis usa il braccio di ferro e chiede 15 milioni di euro. Qualora l’Olympiacos dovesse arrivare sui 10 milioni più bonus, la posizione del Napoli potrebbe essere più flessibile. La vera problematica è che il club greco non supera i 6 milioni, si esclude l’inserimento di una contropartita. Il Napoli ha la priorità per il centrocampo, ovvero Thorsby che piace anche all’Atalanta. Zakaria e Berge non sappiamo per quanto tempo potranno ancora essere disponibili”.