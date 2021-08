Ciro Venerato, giornalista Rai, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli facendo parlando sui profili che piacciono al Napoli per il centrocampo.

Ecco quanto affermato: “La priorità del Napoli per il centrocampo è Thorsby ma piace anche all’Atalanta. Per quanto riguarda Zakaria e Berge non sappiamo per quanto tempo saranno ancora disponibili sul mercato”.