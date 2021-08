Di Marzio: “Il futuro di Zedadka è lontano dall’Italia: i dettagli”

Gianluca Di Marzio, giornalista Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul proprio sito ufficiale gianlucadimarzio.com sul futuro di Karim Zedadka.

Ecco quanto affermato: “Dopo l’interesse mostrato dalla Cremonese, Karim Zedadka è pronto a trasferirsi in Belgio con la formula del prestito. Il calciatore è ad un passo dallo Charleroi, per cercare la continuità che non è riuscito a trovare in Italia e nel club azzurro”.

Lo Charleroi, una delle prime squadre di Victor Osimhen che lo portò a diventare capocannoniere della Jupiler Pro League. Una semplice casualità, che potrebbe di buon auspicio per cercare la continuità di prestazioni mancata nelle esperienze in terra italiana.