Sky – Cremonese, due azzurri nel mirino

Stando a quanto riportato in diretta a Sky Sport 24 nell’edizione serale dedicata al mercato, dall’esperto Luca Marchetti, pare che la Cremonese abbia messo nel mirino due calciatori azzurri. Infatti il club che milita nel campionato di Serie B ha già avviato i contatti con la società partenopea per assicurarsi per prestazioni di Gaetano e Zedadka. I due talenti ex Primavera sarebbe due colpi importantissimi per il club che punta a riconfermarsi nel campionato cadetto, Gaetano ci ritornerebbe dato che ha militato già fra le fila del club di Cremona; mentre l’algerino sarebbe una new entry.

Sempre in diretta nell’edizione serale, è stato confermato l’interesse del Genoa per Nikola Maksimovic. Il serbo svincolato dal Napoli alla fine della passata stagione, ora è alla ricerca di un nuovo club e sarebbero proprio i liguri molto interessati.