Agente Rugani: “Napoli? Non è rispettoso parlare di altre squadre, lui è della Juventus”

Ai microfoni di TMW Radio è intervenuto l’agente del difensore della Juventus, Daniele Rugani, Davide Torchia. Fra gli argomenti toccati anche quello relativo alle offerte per il suo assistito e sull’interesse del Napoli. Qui le sue parole:

“L’interesse del Napoli per Daniele è sotto gli occhi di tutti, quello che però penso io è che al momento c’è solo la Juventus che ha tantissimo rispetto sia umano che professionale per il calciatore, e di fatto non l’ha mai messo sul mercato. Ad oggi quindi non mi sembra né rispettoso né corretto parlare di altre squadre. Credo che chiunque possa fare bene il proprio mestiere, ma avendo rispetto per il club che detiene il tuo cartellino e per il quale giochi”.