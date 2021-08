Biasin: “Insigne è un grandissimo giocatore ma è poco adatto al 3-5-2”

Ai microfoni di “Minuti di Recupero” il giornalista di “Libero”, Fabrizio Biasin, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo la nuova Inter di Inzaghi e sul mercato interista che comprende anche Lorenzo Insigne: “Il discorso è semplice: ai dirigenti dell’Inter come a quelli di qualsiasi altra squadra dell’universo uno come Insigne può anche interessare, si tratta di un Campione d’Europa a un anno dalla scadenza con il suo club. L’Inter il mirino ce l’ha messo. Ma in questo momento specifico – anche se magari non è tutta la verità ma ciò che lasciano trapelare – la società ha spiegato di cercare altro, un attaccante che si sposi maggiormente con il modulo di Simone Inzaghi. Insigne è un grandissimo giocatore ma è poco adatto al 3-5-2“.