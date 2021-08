Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” l’obiettivo di mercato del Napoli, Grillitsch sarebbe stato preso d’assalto dal Milan. La squadra di Pioli, lo reputa la prima alternativa a Yacine Adli corteggiato da Totthenam e Arsenal su tutte. Il contratto di Grillitsch è in scadenza nel 2022 e dunque il suo club di appartenenza non potrà giocare al rialzo in caso di offerta rossonera.