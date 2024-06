Moretto: “Rafa Marin obiettivo concreto del Napoli”

Il giornalista di Relevo, Matteo Moretto, ha rilasciato delle dichiarazioni a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

“Rafa Marin è un obiettivo concreto del Napoli. Mi risulta che sia molto vicino ai partenopei, più di Hermoso. So per certo che il Real Madrid non ha alcuna intenzione di non perdere il controllo sul calciatore. Si potrebbe di conseguenza cautelare con un controriscatto qualora volesse in futuro riportarlo a casa. Mi parlano quindi di un prestito con un diritto di riscatto e controriscatto, Si tratta di una operazione che non so se si possa chiudere entro giovedì, ma immagino che ci possa essere una accelerata nei prossimi giorni. Ci sono degli ottimi rapporti tra il Direttore Sportivo Giovanni Manna e l’entourage di Marin. Il calciatore piace tantissimo, i club stanno parlando“.