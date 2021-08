Tuttosport – In forse il test del Napoli con il Pescara per motivi di ordine pubblico

Il Napoli domani avrebbe dovuto disputare il suo ultimo test amichevole contro il Pescara ma pare, come riportato da Tuttosport, che il match potrebbe saltare a causa di motivi di ordine pubblico.



Dopo la movimentata gara contro l’Ascoli con gruppi di tifosi che sono entrati ed hanno insultato tifosi, tra cui donne e bambini del Napoli, si teme che possa succedere qualcosa di simile se non di più grande contro il Pescara.



E’ atteso per oggi la decisione ufficiale del prefetto.