Repubblica – Insigne ed il Napoli in crisi: ora spunta l’Inter

“Gli appassionati di ciclismo su pista userebbero un termine specifico per fotografare la situazione tra Lorenzo Insigne e il Napoli. Parlerebbero di surplace, ovvero una posizione di quasi immobilità che dura ormai da diverse settimane”, apre così La Repubblica e descrive così il momento di immobilismo tra il Napoli ed il suo capitano Lorenzo Insigne.



La situazione non è di quelle confortanti ed i tifosi del Napoli ne risentono di questo immobilismo tra Insigne ed Aurelio De Laurentiis. Per giunta, come riporta anche La Repubblica, tra i due litiganti spunta anche l’Inter che dopo l’addio di Hakimi e Lukaku sta cercando un colpo da 90 per riportare entusiasmo