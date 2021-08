Il Mattino – Meret titolare, Ospina secondo e Contini va in prestito al Crotone

I portieri a Napoli hanno sempre fatto scalpore e anche quest’anno c’è tanta curiosità in merito a quelle che saranno le gerarchie di Spalletti. Il precampionato ha avuto un protagonista indiscusso: Nikita Contini che ha anche fatto bene dopo una stagione da terzo senza mai fare neanche un apparizione.



Tenerlo un altro anno da terzo però era eccessivo e ne poteva valere il suo futuro per questo il Napoli ha deciso di darlo in prestito secco al Crotone in Serie B dove, con l’addio di Cordaz, potrà essere titolare per tutto l’anno.



Gli altri due sono inamovibili: stiamo parlando di Meret ed Ospina, in ordine di titolarità secondo l’idea de Il Mattino. Il portiere italiani dunque dopo anni travagliati potrà prendersi lo scettro del primo portiere del Napoli, Ospina invece avrà un ruolo da chioccia.



Per il ruolo di terzo portiere si valuta l’ipotesi di tenere il giovanissimo portiere Idasiak che aveva meno mercato rispetto a Contini.