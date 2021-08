Secondo quanto riportato da “Il Corriere della Sera” la trattiva che lega Lorenzo Insigne all’Inter sarebbe un bluff della società nerazzurra per incentivare Lotito ad abbassare le proprie pretese per Joaquin Correa. La società biancoceleste richiede intorno ai 35 milioni, ma la trattativa Insigne si concluderebbe solamente se l’argentino non arrivasse alla corte di Simone Inzaghi. Insomma l’idea nerazzura è concludere la trattativa Insigne come un colpo low cost.