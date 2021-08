Giorno 8 a Castel di Sangro per gli azzurri di Luciano Spalletti che stanno sistemando gli ultimi dettagli per l’ultima amichevole, il 14 agosto contro il Pescara, e soprattutto per la prima di campionato, il 22 agosto, contro il Venezia. Lavoro tattico per i ragazzi di mister Spalletti, applausi per Insigne, Mertens e Lozano – questi ultimi due hanno svolto un lavoro a parte-. Osimhen, botta alla caviglia ma nulla di grave. Di Lorenzo e i portieri hanno abbandonato il campo per ultimi.